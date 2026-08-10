13 Top-Jobs: So soll die Direktorenwahl ablaufen

Alles oder nichts heißt es am Dienstag am Küniglberg: Der ORF-Stiftungsrat stimmt über alle 13 Top-Jobs in einem einzigen Paket ab. Peter Westenthaler will die Wahl verschieben oder zumindest einzeln abstimmen lassen. Dafür braucht er allerdings eine einfache Mehrheit ...
Vor der Sitzung des ORF-Stiftungsrats fährt Peter Westenthaler schwere Geschütze auf. 13 Direktorenposten sollen heute vergeben werden – doch der FPÖ-Entsandte will eine Verschiebung der Wahl erzwingen. „Aufgrund fehlender Informationen“, sagt er – wir berichteten.
Das Verfahren sei intransparent und mit den Anforderungen des Europäischen Medienfreiheitsgesetzes unvereinbar. Etwa 140 Bewerbungen seien eingegangen, dem Stiftungsrat lägen aber nur die Unterlagen der vier Küniglberg-Direktoren vor. „Was im Dunkeln bleibt, wirft oft die längsten Schatten“, so Westenthaler. Er ortet „Freunderlwirtschaft“.
Roter Stiftungsrat Lederer „gewohnt gelassen“
Er sei „gewohnt gelassen“ entgegnet Heinz Lederer, Vorsitzender des Stiftungsrats. „Wir wählen den Generaldirektor, er darf sein Team vorschlagen. Beim Findungsprozess ist keine Mitsprache durch den Stiftungsrat vorgesehen“, kontert er mit Verweis auf Gesetz und Geschäftsordnung.
Das Prozedere
Abgestimmt wird am Dienstag im Paket, also alle 13 Direktoren auf einmal. Wenn Westenthaler die Abstimmung verschieben, oder einzeln über Kandidaten abstimmen lassen will, braucht es dafür Anträge, sie müssen eine einfache Mehrheit finden. Das zeichnet sich nicht ab. Teil der Debatten sind heute auch die Einsparungen beim ORF. Hier erwartet sich Lederer eine „enge Abstimmung“ zwischen der aktuellen Generälin Ingrid Thurnher und Nachfolger Clemens Pig.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.