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13 Top-Jobs: So soll die Direktorenwahl ablaufen

Innenpolitik
10.08.2026 20:00
Der krisengebeutelte ORF hofft, dass nach der Bestellung des neuen Pig-Teams bald Gras über die ...
Der krisengebeutelte ORF hofft, dass nach der Bestellung des neuen Pig-Teams bald Gras über die Sache wächst.(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)
Porträt von Nikolaus Frings
Porträt von Jennifer Kapellari
Von Nikolaus Frings und Jennifer Kapellari

Alles oder nichts heißt es am Dienstag am Küniglberg: Der ORF-Stiftungsrat stimmt über alle 13 Top-Jobs in einem einzigen Paket ab. Peter Westenthaler will die Wahl verschieben oder zumindest einzeln abstimmen lassen. Dafür braucht er allerdings eine einfache Mehrheit ...

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Vor der Sitzung des ORF-Stiftungsrats fährt Peter Westenthaler schwere Geschütze auf. 13 Direktorenposten sollen heute vergeben werden – doch der FPÖ-Entsandte will eine Verschiebung der Wahl erzwingen. „Aufgrund fehlender Informationen“, sagt er – wir berichteten.

Das Verfahren sei intransparent und mit den Anforderungen des Europäischen Medienfreiheitsgesetzes unvereinbar. Etwa 140 Bewerbungen seien eingegangen, dem Stiftungsrat lägen aber nur die Unterlagen der vier Küniglberg-Direktoren vor. „Was im Dunkeln bleibt, wirft oft die längsten Schatten“, so Westenthaler. Er ortet „Freunderlwirtschaft“.

Roter Stiftungsrat Lederer „gewohnt gelassen“
Er sei „gewohnt gelassen“ entgegnet Heinz Lederer, Vorsitzender des Stiftungsrats. „Wir wählen den Generaldirektor, er darf sein Team vorschlagen. Beim Findungsprozess ist keine Mitsprache durch den Stiftungsrat vorgesehen“, kontert er mit Verweis auf Gesetz und Geschäftsordnung.

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Das Prozedere
Abgestimmt wird am Dienstag im Paket, also alle 13 Direktoren auf einmal. Wenn Westenthaler die Abstimmung verschieben, oder einzeln über Kandidaten abstimmen lassen will, braucht es dafür Anträge, sie müssen eine einfache Mehrheit finden. Das zeichnet sich nicht ab. Teil der Debatten sind heute auch die Einsparungen beim ORF. Hier erwartet sich Lederer eine „enge Abstimmung“ zwischen der aktuellen Generälin Ingrid Thurnher und Nachfolger Clemens Pig.

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