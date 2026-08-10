13 Top-Jobs: So soll die Direktorenwahl ablaufen

Das Prozedere

Abgestimmt wird am Dienstag im Paket, also alle 13 Direktoren auf einmal. Wenn Westenthaler die Abstimmung verschieben, oder einzeln über Kandidaten abstimmen lassen will, braucht es dafür Anträge, sie müssen eine einfache Mehrheit finden. Das zeichnet sich nicht ab. Teil der Debatten sind heute auch die Einsparungen beim ORF. Hier erwartet sich Lederer eine „enge Abstimmung“ zwischen der aktuellen Generälin Ingrid Thurnher und Nachfolger Clemens Pig.