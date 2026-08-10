Kolumbien: Mindestens 20 Tote nach schwerem Beben

Erdstöße waren weithin zu spüren

Das kolumbianische Institut für Geowissenschaften und die US-Erdbebenwarte USGS gaben die Stärke des Bebens mit 7,4 an. Das Epizentrum lag demnach nahe der Stadt San José del Palmar südlich von Medellín in der Region Chocó im Nordwesten des Landes. Die Erdstöße waren aber auch in der ecuadorianischen Hauptstadt Quito sowie in Panama und Venezuela, wo zuletzt zwei Erdbeben der Stärke 7,2 und 7,5 mehr als 6000 Menschenleben gefordert hatten, zu spüren.