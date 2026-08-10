Falsche Diagnose
Ärzte entfernen gesunde Gebärmutter
Die Diagnose war niederschmetternd. Cassandra Barksdale aus den USA wurde informiert, dass sie an aggressivem Gebärmutterkrebs litt. Doch die Testergebnisse waren falsch. Die Folge: Ihr wurde die gesunde Gebärmutter entfernt.
In ihrer Schadensersatzklage wirft die 43-jährige Mutter dem Kaiser Permanente Southwood Medical Center Fahrlässigkeit und medizinischen Pfusch vor. Laut der Gerichtsdokumente hatte sie im Januar 2025 wegen anhaltender Blutungen das Krankenhaus in Jonesboro (Bundesstaat Georgia) aufgesucht, um ihre Gebärmutter-Myome untersuchen zu lassen. Die Ärzte führten eine Biopsie durch und überbrachten der Patientin die Nachricht: Sie litt unter Gebärmutterkrebs und hatte nur noch eine Lebenserwartung von wenigen Jahren.
Obwohl eine nachfolgende CT-Untersuchung keine Anzeichen für Krebs zeigte, rieten Ärzte zur vollständigen Hysterektomie. Dazu wurden noch vier Lymphknoten entfernt.
Operation, obwohl es keine Krebszellen gab
Selbst nachdem die Pathologen im entfernten Gewebe keine Krebszellen fand, wurde der Patientin laut Klageschrift noch eine umfangreiche Chemotherapie empfohlen.
Erst im September 2025 sei die Wahrheit ans Licht gekommen: Das Krebs befallene Gewebe gehörte einer anderen Frau – die in dieser Zeit nichts von ihrer Erkrankung wusste.
Das Krankenhaus räumte den folgenschweren Fehler inzwischen ein und erklärte, man habe die Abläufe inzwischen geändert, damit sich ein solcher Vorfall nicht wiederholen könne. Eine Jury wird entscheiden, wie hoch der Schadenersatz ausfallen wird.
Auch in Österreich kam es zu einem ähnlichen Fall. Einer 30-Jährigen wurde nach einer falschen Krebsdiagnose in Linz im Sommer 2025 die gesunde Gebärmutter entfernt – die „Krone“ hat berichtet.
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