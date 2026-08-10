Ärzte entfernen gesunde Gebärmutter

In ihrer Schadensersatzklage wirft die 43-jährige Mutter dem Kaiser Permanente Southwood Medical Center Fahrlässigkeit und medizinischen Pfusch vor. Laut der Gerichtsdokumente hatte sie im Januar 2025 wegen anhaltender Blutungen das Krankenhaus in Jonesboro (Bundesstaat Georgia) aufgesucht, um ihre Gebärmutter-Myome untersuchen zu lassen. Die Ärzte führten eine Biopsie durch und überbrachten der Patientin die Nachricht: Sie litt unter Gebärmutterkrebs und hatte nur noch eine Lebenserwartung von wenigen Jahren.