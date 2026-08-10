Beton-Lkw stürzte über steilen Abhang in die Tiefe

„Person eingeklemmt“ meldete die Leitstelle kurz nach dem Unglück, das sich gegen 17.45 Uhr ereignet hatte. Ein tonnenschwerer Betonmischwagen war rund 25 Meter in die Tiefe gestürzt, konkret im Bereich der Baustelle des Schartenkogel-Liftes bzw. dessen künftiger Talstation.