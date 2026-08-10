Beton-Lkw stürzte über steilen Abhang in die Tiefe

Schlimme Bilder boten sich Einsatzkräften am späten Montagnachmittag oberhalb von Tulfes im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land: Ein Betonmischwagen war samt Lenker abgestürzt, der Mann wurde lebend geborgen.
„Person eingeklemmt“ meldete die Leitstelle kurz nach dem Unglück, das sich gegen 17.45 Uhr ereignet hatte. Ein tonnenschwerer Betonmischwagen war rund 25 Meter in die Tiefe gestürzt, konkret im Bereich der Baustelle des Schartenkogel-Liftes bzw. dessen künftiger Talstation.
Bergung aus dem unwegsamen Gelände
Die Einsatzkräfte konnten den schwer verletzten Fahrer trotz des unwegsamen Geländes recht rasch bergen. Eingeklemmt worden sein dürfte er nach ersten Informationen nicht.
Der Mann wurde vom Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. Im Einsatz standen auch die Feuerwehren Tulfes und Hall sowie die Bergrettung.
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