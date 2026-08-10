UEFA soll Konkurrenz-Turniere zur FIFA-WM planen

„Es geht nicht darum, Macht zu haben!“

„Führung im Fußball ist kein Besitz. Es geht nicht darum, Macht zu haben – oder ihre Ausübung einzufordern. Sie ist eine Verpflichtung zum Dienst an der Fußball-Familie, die einem ihr Vertrauen schenkt“, heißt es in dem Schreiben, das von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin, AFC-Präsident Salman bin Ibrahim Al Khalifa und CONCACAF-Präsident Victor Montagliani unterzeichnet wurde. Alle drei Verbandschefs sind durch ihr Amt auch Vizepräsidenten der FIFA.