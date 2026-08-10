„Tiebreak-König“ auf den Spuren eines ganz Großen

Mit seinem dritten Turniersieg auf der Challenger-Tour steht Joel Schwärzler kurz vor dem erstmaligen Einzug in die Top-150 der Weltrangliste. Mitverantwortlich für diesen Erfolg, war in der vergangenen Woche auch die Tiebreak-Stärke des jungen Vorarlbergers, der in diesem Jahr eine ziemlich imposante Bilanz aufzuweisen hat.
„Danke an die Fans, danke an mein Team und an meinen Vater, der mich diese Woche auch hier unterstützt hat“, sagte Joel Schwärzler nachdem er sich bei den „Mazovia Open“ im polnischen Grodzisk Mazowiecki seinen dritten Titel auf der Challenger-Tour sichern konnte. Viel Zeit zum Feiern blieb aber nicht, ging es für den Harder doch noch am Sonntag weiter via Zürich nach Indianapolis. Der Grund: Schon heute ist Joel beim Challenger in Brownsburg gegen Andres Andrade (Ecu/ATP-Nr. 256) erneut gefordert. Und das erstmals – zumindest virtuell im Liveranking, da es erst nach dem Masters in Montreal eine neue Weltrangliste gibt – als Top-150-Spieler.
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