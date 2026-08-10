„Tiebreak-König“ auf den Spuren eines ganz Großen

„Danke an die Fans, danke an mein Team und an meinen Vater, der mich diese Woche auch hier unterstützt hat“, sagte Joel Schwärzler nachdem er sich bei den „Mazovia Open“ im polnischen Grodzisk Mazowiecki seinen dritten Titel auf der Challenger-Tour sichern konnte. Viel Zeit zum Feiern blieb aber nicht, ging es für den Harder doch noch am Sonntag weiter via Zürich nach Indianapolis. Der Grund: Schon heute ist Joel beim Challenger in Brownsburg gegen Andres Andrade (Ecu/ATP-Nr. 256) erneut gefordert. Und das erstmals – zumindest virtuell im Liveranking, da es erst nach dem Masters in Montreal eine neue Weltrangliste gibt – als Top-150-Spieler.