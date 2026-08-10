100-Meter-Finale verpasst! „Bin maßlos enttäuscht“

„Ich bin maßlos enttäuscht, ich hatte mich in großer Form gefühlt, ich weiß nicht, woran es gelegen ist“, sagte Christania Williams, die aus Jamaika stammt und nach der Hochzeit mit ihrem Trainer Philipp Unfried die Staatsbürgerschaft erhielt und jetzt für den ÖLV startet. Sie hatte zuletzt mit dem Rekord von 11,06 für Furore gesorgt, konnte aber nicht eine ähnliche Zeit hier wiederholen.

11,12 Sekunden hätten zum Aufstieg ins Finale gereicht, das dann Lokalmatadorin Amy Hunt in 11,00 vor der Polin Ewa Swoboda (11,02) und der Belgierin Delphine Nkansa (11,06) gewann.