Krise? Welche Krise? Lamborghini feiert Rekorde

Während Porsche in der Krise steckt, feiert Lamborghini Rekordumsätze: Im Jahr 2025 kletterte der Umsatz um 3,3 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro – so viel wie nie zuvor in der 63-jährigen Unternehmensgeschichte.
Das operative Ergebnis betrug 768 Millionen Euro bei einer Profitabilität von 24 Prozent – ein Wert, der im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig ist, was das Unternehmen auf ein komplexes und schwer vorhersehbares makroökonomisches Umfeld zurückführt. Abgesetzt wurden 10.747 Fahrzeuge.
„Das operative Ergebnis wurde von externen Faktoren beeinflusst, insbesondere von negativen Wechselkursschwankungen und der Einführung von US-Zöllen. Die Auswirkungen konnten größtenteils durch eine Verbesserung des Produktmixes und eine sorgfältige Kostenkontrolle abgefedert werden“, erklärte Stephan Winkelmann, Chairman und CEO der Audi-Tochter Lamborghini laut Medienangaben.
Erstes vollelektrische Modell erst „nach 2030“ erwartet
Winkelmann bestätigte zudem den Stopp des Elektroautos: „Das Interesse der Kunden an dieser Art von Fahrzeug ist im Vergleich zu vor vier Jahren deutlich gesunken und wir haben unsere Strategie angepasst. Das vierte Modell in der Palette wird ein Plug-in-Hybrid sein, der bis 2030 auf den Markt kommen soll“, so Winkelmann. Lamborghini investiere weiterhin in Elektromobilität, doch das erste vollelektrische Modell der Marke wird erst „nach 2030“ erwartet.
Die Entscheidung, das Elektroauto vorerst zu stoppen, beruht nicht nur auf dem deutlich gesunkenen Kundeninteresse, sondern auch der Schwierigkeit, ein solches Fahrzeug emotional ansprechend zu gestalten. „Vor allem der Sound ist das Problem“, so Winkelmann.
Obwohl die Forschung und Entwicklung im Bereich Elektromobilität nicht aufgegeben wird, soll über das elektrische 2+2-GT-Modell erst nach 2030 wieder gesprochen werden, „sofern die Bedingungen es erlauben“. Der Fokus liegt derzeit auf Weiterentwicklungen der drei bestehenden Modellreihen.
US-Zölle reduzieren Margen
In einem Gespräch mit der Fachpresse erklärte Winkelmann weiter, dass die von den USA eingeführten Zölle die Margen im wichtigsten Markt des Unternehmens (rund 30 Prozent) reduziert haben. Preiserhöhungen konnten diesen Effekt nur teilweise ausgleichen. Um die Auswirkungen der Zölle abzumildern, bleibe daher nur die Expansion auf weitere Märkte. Wie stark die Zölle konkret ins Gewicht fallen, bleibt vertraulich.
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