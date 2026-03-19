Krise? Welche Krise? Lamborghini feiert Rekorde

Erstes vollelektrische Modell erst „nach 2030“ erwartet

Winkelmann bestätigte zudem den Stopp des Elektroautos: „Das Interesse der Kunden an dieser Art von Fahrzeug ist im Vergleich zu vor vier Jahren deutlich gesunken und wir haben unsere Strategie angepasst. Das vierte Modell in der Palette wird ein Plug-in-Hybrid sein, der bis 2030 auf den Markt kommen soll“, so Winkelmann. Lamborghini investiere weiterhin in Elektromobilität, doch das erste vollelektrische Modell der Marke wird erst „nach 2030“ erwartet.