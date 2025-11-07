Verzicht auf zwei Zylinder und noch ein Detail

Über eine Viertel Tonne mehr

Und das höhere Gewicht gegenüber dem Vorgänger? Lamborghini gibt ein „Trockengewicht“ von 1690 kg an, das sind knapp 270 kg, mehr als beim Allrad-Huracan. Zumindest auf öffentlichen Straßen ist der Unterschied nicht zu merken. Auch nicht auf der Bremse, die 410 bzw. 390 mm großen Carbon-Keramik-Stopper füllen die Felgen fast vollständig aus und ankern brachial. Die Lenkung ist um die Mittellage spitz, reagiert also auf den geringsten Befehl, ist danach überraschend leichtgängig, aber gleichzeitig exakt wie eine Zeichnung von Leonardo da Vinci.