Wie es weitergeht? Es bleibt laut bei Lamborghini!

Gleichzeitig hat Lambo-Chef Stephan Winkelmann aber die ursprünglich offensiv angekündigten Elektropläne deutlich relativiert: Reine Elektro-Supersportwagen sind vorerst auf Eis gelegt, weil die Kundschaft weiterhin Verbrennungsmotoren und deren spezifische Charakteristik verlangt. Gerade in wichtigen Märkten wie den USA, Japan oder den Golfstaaten haben reinelektrische Angebote der Konkurrenz keinen Erfolg – ein klares Signal für die Italiener. Statt eines schnellen Durchmarschs in Richtung Voll-EV dürfte Lamborghini auf mittlere Sicht vor allem Plug-in-Hybride mit sehr hoher elektrischer Leistung und kurzer, aber intensiver E-Reichweite nachschärfen. Und auch die nächste Generation des Urus wird ab dem Wechsel des Jahrzehnts ziemlich sicher noch mit Verbrenner über Stock und Stein und Rennstrecke donnern.