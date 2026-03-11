Neuer Porsche-Chef will weitere Stellen streichen

Die Milliardenkosten für die Verbrenner-Verlängerung haben den Gewinn des Sportwagenbauers Porsche im Vorjahr größtenteils aufgezehrt. Der Konzern teilte mit, einen Einbruch um 91,4 Prozent gehabt zu haben. Nun sollen weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gekündigt werden, wie der neue Porsche-Chef Michael Leiters ankündigte.
Um wie viele Jobs es geht, ließ Leiters zunächst offen. „Das erfordert Gespräche zwischen den Sozialpartnern und es wäre unfair, wenn wir dem hier heute vorgreifen“, sagte er bei der Bilanzvorlage in Stuttgart. Allen sei bewusst, dass man mit Hochdruck daran arbeiten müsse. Zudem werde die Führungsstruktur verschlankt. Konkrete Pläne sollen im Herbst vorgestellt werden.
Der Sportwagenbauer hatte bereits zuvor angekündigt, bis 2029 in der Region Stuttgart etwa 1900 Stellen zu streichen. Zusätzlich sind bereits Verträge von ungefähr 2000 befristeten Angestellten ausgelaufen. Vor seiner Ankunft sei ein Programm aufgesetzt worden, „das wir jetzt noch einmal umfassend verschärfen“, sagte Leiters.
Das belastet den Konzern
Der Gewinn von Porsche betrug im Vorjahr 310 Millionen Euro, 2024 waren es noch fast 3,6 Milliarden Euro. Damit ist das Ergebnis nach Steuern um 91,4 Prozent eingebrochen. Die Geschäfte in China stockten, die Zölle in den Vereinigten Staaten kosteten viel Geld, und die Elektromodelle des Unternehmens fanden deutlich weniger Anklang als erwartet. Ex-Chef Oliver Blume kündigte vor seinem Abgang daher wieder mehr Verbrenner im Angebot an. Für diesen Richtungswechsel allein fielen allerdings rund 2,4 Milliarden Euro an. Auch die Abwicklung der Batterie-Tochter hat die Firma im Vorjahr belastet.
Das Management rechnet für das laufende Jahr weiterhin mit „sehr herausfordernden Marktbedingungen“ und geopolitischen Unsicherheiten. Leiters hat zu Jahresbeginn die Nachfolge von Blume angetreten, der sich inzwischen auf die Führung der Konzernmutter Volkswagen konzentriert.
