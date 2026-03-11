Neuer Porsche-Chef will weitere Stellen streichen

Das belastet den Konzern

Der Gewinn von Porsche betrug im Vorjahr 310 Millionen Euro, 2024 waren es noch fast 3,6 Milliarden Euro. Damit ist das Ergebnis nach Steuern um 91,4 Prozent eingebrochen. Die Geschäfte in China stockten, die Zölle in den Vereinigten Staaten kosteten viel Geld, und die Elektromodelle des Unternehmens fanden deutlich weniger Anklang als erwartet. Ex-Chef Oliver Blume kündigte vor seinem Abgang daher wieder mehr Verbrenner im Angebot an. Für diesen Richtungswechsel allein fielen allerdings rund 2,4 Milliarden Euro an. Auch die Abwicklung der Batterie-Tochter hat die Firma im Vorjahr belastet.