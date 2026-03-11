Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gewinn eingebrochen

Neuer Porsche-Chef will weitere Stellen streichen

Wirtschaft
11.03.2026 13:00
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Milliardenkosten für die Verbrenner-Verlängerung haben den Gewinn des Sportwagenbauers Porsche im Vorjahr größtenteils aufgezehrt. Der Konzern teilte mit, einen Einbruch um 91,4 Prozent gehabt zu haben. Nun sollen weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gekündigt werden, wie der neue Porsche-Chef Michael Leiters ankündigte.

0 Kommentare

Um wie viele Jobs es geht, ließ Leiters zunächst offen. „Das erfordert Gespräche zwischen den Sozialpartnern und es wäre unfair, wenn wir dem hier heute vorgreifen“, sagte er bei der Bilanzvorlage in Stuttgart. Allen sei bewusst, dass man mit Hochdruck daran arbeiten müsse. Zudem werde die Führungsstruktur verschlankt. Konkrete Pläne sollen im Herbst vorgestellt werden.

Der Sportwagenbauer hatte bereits zuvor angekündigt, bis 2029 in der Region Stuttgart etwa 1900 Stellen zu streichen. Zusätzlich sind bereits Verträge von ungefähr 2000 befristeten Angestellten ausgelaufen. Vor seiner Ankunft sei ein Programm aufgesetzt worden, „das wir jetzt noch einmal umfassend verschärfen“, sagte Leiters.

Lesen Sie auch:
VW kämpft bei einigen Marken mit Problemen.
Krone Plus Logo
50.000 Jobs gestrichen
VW-Krise zeigt Gefahren für Europa und Österreich
10.03.2026
50.000 Jobs fallen weg
Gewinn bei VW 2025 um 44 Prozent eingebrochen
10.03.2026

Das belastet den Konzern
Der Gewinn von Porsche betrug im Vorjahr 310 Millionen Euro, 2024 waren es noch fast 3,6 Milliarden Euro. Damit ist das Ergebnis nach Steuern um 91,4 Prozent eingebrochen. Die Geschäfte in China stockten, die Zölle in den Vereinigten Staaten kosteten viel Geld, und die Elektromodelle des Unternehmens fanden deutlich weniger Anklang als erwartet. Ex-Chef Oliver Blume kündigte vor seinem Abgang daher wieder mehr Verbrenner im Angebot an. Für diesen Richtungswechsel allein fielen allerdings rund 2,4 Milliarden Euro an. Auch die Abwicklung der Batterie-Tochter hat die Firma im Vorjahr belastet.

Das Management rechnet für das laufende Jahr weiterhin mit „sehr herausfordernden Marktbedingungen“ und geopolitischen Unsicherheiten. Leiters hat zu Jahresbeginn die Nachfolge von Blume angetreten, der sich inzwischen auf die Führung der Konzernmutter Volkswagen konzentriert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
11.03.2026 13:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Shetty zu ORF-Spitze:
„Zählen soll, was man kann – nicht wen man kennt“
Der Sportwagenbauer Porsche hat im Vorjahr einen massiven Einbruch des Gewinns erlitten. Nun ...
Gewinn eingebrochen
Neuer Porsche-Chef will weitere Stellen streichen
Nahe dem Kapitol
Statue zeigt Trump und Epstein in „Titanic“-Pose
Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hat für Donnerstag und Freitag Streiks angekündigt. 
Nahost ausgenommen
Lufthansa-Piloten streiken ab Donnerstag
OeNB-Gouverneur Martin Kocher
Iran-Krieg
Nationalbank-Chef: „Keine Rezession in Sicht“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
315.644 mal gelesen
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
269.056 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
178.487 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
1800 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
1651 mal kommentiert
Innenpolitik
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
1375 mal kommentiert
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Mehr Wirtschaft
„Forbes“-Schätzung
Musk auf dem Weg zum weltweit ersten Billionär
Gewinn eingebrochen
Neuer Porsche-Chef will weitere Stellen streichen
2000 illegale Seiten
Wie der Casinos-Platzhirsch das Monopol verteidigt
Drei Gläubiger
5,7 Millionen Euro Schulden: Bauträger ist pleite
WKV-Präsident erfreut
„Gute Infrastruktur stärkt Wettbewerbsfähigkeit“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf