Wieso Altersgrenzen kaum gegen Hass im Netz helfen

„Hass ist auf Gaming-Plattformen weit verbreitet und scheint stellenweise sogar normalisiert zu sein“, sagte Linda Schlegel vom Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt am Main in Deutschland. „Dort findet man auch wenig Gegenrede.“ Extremistische Akteure nutzen Gaming auf vielfältige Art und Weise, erklärte sie, etwa durch die Produktion eigener Propagandaspiele, indem sie in den Chats kommerzieller Spiele aktiv sind und auf deren Plattformen ihr Propagandamaterial verbreiten. Darin würden sie auch oft Gaming-Ästhetik und -Bezüge gebrauchen.