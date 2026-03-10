Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Start-ups Profiteure

Das große Geschäft mit den Alters-Checks im Netz

Digital
10.03.2026 15:57
Die Rufe nach Alterskontrollen vor der Nutzung sozialer Medien werden lauter.
Die Rufe nach Alterskontrollen vor der Nutzung sozialer Medien werden lauter.(Bild: Iakov Filimonov)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Rufe nach Alterssperren für Social Media wie etwa in Österreich und die Umsetzung solcher Pläne wie etwa in Australien machen die Online-Altersprüfung immer wichtiger. Doch auch dahinter verbirgt sich naturgemäß ein Geschäft.

0 Kommentare

Hemmschuh waren bisher vergleichsweise hohe Kosten, weshalb entsprechende Programme vorerst nur für ausgewählte Anwendungen eingesetzt wurden. Doch mittlerweile ist der Aufwand gesunken, sagt Branchenexperte Merrit Maxim vom Analysehaus Forrester.

Seit vielen Jahren sträuben sich Internetkonzerne gegen eine automatisierte Altersprüfung für den Zugang zu bestimmten Angeboten. Die Technologie sei unausgereift, bedeute eine zu weitreichende Beschränkung oder stelle ein Sicherheitsrisiko dar, argumentieren sie. Dazu kam der Hemmschuh Kosten. Doch die weltweite Debatte um ein Verbot Sozialer Medien für Jugendliche hat die Technologie zur Altersüberprüfung in den Fokus gerückt. Durch technische Fortschritte sei der Aufwand sowohl für Alters- als auch Identitätsprüfungen in den vergangenen Jahren deutlich gesunken, so Maxim. Derartige Software falle finanziell kaum mehr ins Gewicht.

Dienstleister verlangen laut Branchen-Insidern zufolge mittlerweile weniger als einen Dollar für eine vollautomatische Altersüberprüfung. Für Großkunden könne der Preis auf wenige US-Cent sinken. Teurere traditionelle Verfahren, bei denen die Identität beispielsweise mittels eines Videotelefonats bestätigt wird, verlören daher an Bedeutung. Anbieter wie Yoti setzen auf einen Scan des Gesichts für die Altersbestimmung. Dem staatlichen US-Institut für Standards und Technologie (NIST) zufolge erreichen diese Programme inzwischen eine Genauigkeit von 2,5 Jahren. Bei ersten Tests 2014 sei die durchschnittliche Abweichung noch bei mehr als vier Jahren gelegen.

Gesichtsscans immer genauer – Probleme bleiben
Das britische Start-up Yoti betont, dass die für April angekündigte neue Version der Software bei Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren eine Genauigkeit von rund einem Jahr erreicht. Diese Altersgruppe ist für die geplanten Zugangsbeschränkungen besonders relevant. Der Yoti-Rivale Persona nennt eine Abweichung von etwa 1,8 Jahren bei 13- bis 17-Jährigen. Das US-Unternehmen zählt den ChatGPT-Entwickler OpenAI und das Diskussionsforum Reddit zu seinen Kunden. Auf Yoti-Technologie setzen die Facebook-Mutter Meta und die Videoplattform TikTok.

Ungenau wird die Alterserkennung jedoch bei bestimmten Hauttypen. Qualitativ minderwertige Fotos älterer Smartphone-Modelle stellen die Software ebenfalls vor Probleme. Sie könne zudem leicht ausgetrickst werden, wenn aus Gründen des Datenschutzes die gesamte Prüfung auf dem Gerät der Nutzer ablaufe, erläutert Persona-Chef Rick Song. Eine Maske, Make-up, ein künstlicher Bart oder der ins Bild gehaltene Kopf einer Action-Figur reichten mitunter aus, um das System zu überlisten. Yoti-Chef Robin Tombs rät daher dazu, dass Soziale Medien zusätzliche Informationen heranziehen, um die Fehlerquote zu verringern. Auch das Surfverhalten oder Zahlungsinformationen ließen Rückschlüsse auf das Alter eines Nutzers zu.

Australien brachte Stein ins Rollen
Auslöser für die zunehmende Verbreitung von Altersprüfungen im Internet ist die Verschärfung des Jugendschutzes in Australien. Das Land verbietet Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren den Zugang zu TikTok, Instagram & Co. Andere Staaten wie Spanien, Frankreich oder Großbritannien planen Ähnliches. Damit sollen Minderjährige unter anderem vor unangemessenen Inhalten geschützt werden. Die Affäre um „Grok“ befeuerte die Diskussion zusätzlich. Nutzer erstellten mithilfe dieser KI Bilder realer Personen ohne deren Einwilligung, in denen die Betroffenen in sexualisierten Posen dargestellt wurden.

Lesen Sie auch:
Soll man die Sozialen Netzwerke bis zu einem bestimmten Alter verbieten? Es gibt Argumente, die ...
Krone Plus Logo
Experten sehen Signal
Was ein Social-Media-Verbot kann – und was nicht
22.02.2026
Vorschläge im Sommer
EU-Expertengruppe berät über Social-Media-Verbot
06.03.2026
Krone Plus Logo
Radikalisierung ab 11
Kinderzimmer dank Social Media „nicht mehr sicher“
24.02.2026

Einer Untersuchung der australischen Regierung zufolge ist die Altersbestimmung per Gesichtserkennung recht präzise. Die Experten empfehlen wegen möglicher Ungenauigkeiten in der entscheidenden Altersgruppe der 16-Jährigen jedoch zusätzliche Prüfungen oder die Zustimmung der Erziehungsberechtigten. Die vom australischen Verbot betroffenen Betreiber Sozialer Medien wollten sich auf Anfrage nicht dazu äußern, wie effektiv ihre jeweilige Alterserkennung funktioniert.

Die dortigen Erfahrungen seien mit Vorsicht zu genießen, warnt Iain Corby, Chef der Age Verification Providers Association. Einige Online-Plattformen hätten Mitglieder seines Verbands sogar angewiesen, verbesserte Kontrollen abzuschalten. „Sie sind besorgt, dass derartige Auflagen weltweite Verbreitung finden. Daher haben sie kein Interesse daran, dass die Altersüberprüfung ein Erfolg wird.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Digital
10.03.2026 15:57
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Kinostart am 1. April
Der finale Trailer zum „Super Mario Galaxy Film“
Rose Mondy aus Herne ist die neue „Miss Germany“
Perfektion nicht nötig
Streamerin Rose Mondy ist die neue „Miss Germany“
Krone Plus Logo
Wo ist die Lightshow?
Galaxy Buds 4 Pro: Neue High-End-Stöpsel im Test
Werbung
WERBUNG
Leica & Xiaomi zeigen Ihr neues Smartphone
Krone Plus Logo
Privat-Display im Test
Galaxy S26 Ultra: Das Handy gegen „Screencheater“
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
306.288 mal gelesen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
291.035 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
267.174 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
2971 mal kommentiert
Innenpolitik
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
1348 mal kommentiert
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Außenpolitik
Heute „intensivster Angriffstag“++ über 1600 Tote
977 mal kommentiert
Rauch steigt von der Stelle eines israelischen Luftangriffs auf, der auf ein Gebiet in den ...
Mehr Digital
Start-ups Profiteure
Das große Geschäft mit den Alters-Checks im Netz
Kinostart am 1. April
Der finale Trailer zum „Super Mario Galaxy Film“
Krone Plus Logo
Kinder abhängig?
Wie uns die KI-Welle auch im Alltag überrollt
Lebensmittel sind out
Das bestellen Österreicher online am liebsten
Regierung verklagt
Streit um KI im US-Militär eskaliert immer weiter

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf