Das große Geschäft mit den Alters-Checks im Netz

Seit vielen Jahren sträuben sich Internetkonzerne gegen eine automatisierte Altersprüfung für den Zugang zu bestimmten Angeboten. Die Technologie sei unausgereift, bedeute eine zu weitreichende Beschränkung oder stelle ein Sicherheitsrisiko dar, argumentieren sie. Dazu kam der Hemmschuh Kosten. Doch die weltweite Debatte um ein Verbot Sozialer Medien für Jugendliche hat die Technologie zur Altersüberprüfung in den Fokus gerückt. Durch technische Fortschritte sei der Aufwand sowohl für Alters- als auch Identitätsprüfungen in den vergangenen Jahren deutlich gesunken, so Maxim. Derartige Software falle finanziell kaum mehr ins Gewicht.