Guardiola-Hammer: Sein Nachfolger steht schon fest

Der Trainer-Knall rund um Pep Guardiola wird immer konkreter: Manchester City ist sich offenbar bereits mit seinem Nachfolger einig!
Wie zunächst die britische Zeitung „Daily Mail“ berichtete, wird Pep Guardiola den England-Giganten zum Saisonende verlassen. Und das, obwohl der Spanier, der seit 2016 bei den „Citizens“ das Sagen hat, noch einen Vertrag bis 2027 besitzt.
Einem Bericht der „Sun“ zufolge teilte der 55-Jährige seinen Spielern die Entscheidung in einer eilends einberufenen Telefonschalte am Montagabend mit. Guardiola soll sich entschuldigt haben, dass sie von seinem Rücktritt aus den Medien erfahren haben. Die Berichte hätten ihn überrascht.
Einigung mit Maresca
Sein Nachfolger soll ebenfalls bereits feststehen: Laut Transferexperte Fabrizio Romano hat sich der Klub mit Ex-Chelsea-Coach Enzo Maresca, der unter Guardiola schon Co-Trainer war, geeinigt. Der Italiener erhält einen Dreijahresvertrag in Manchester.
Heißt, die Bayern-Fans können durchatmen. Auch Vincent Kompany war als möglicher Pep-Nachfolger in England gehandelt worden.
Zahlreiche Erfolge
2016 war Guardiola vom FC Bayern zu Manchester City gewechselt. Mit den „Skyblues“ gewann er unter anderem sechsmal die Meisterschaft. Höhepunkt der gemeinsamen Zeit von Guardiola und ManCity war die Saison 2022/23, in der der Verein nicht nur Meister wurde, sondern obendrein den FA Cup und erstmals die lang ersehnte Champions League gewann.
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