Guardiola-Hammer: Sein Nachfolger steht schon fest

Zahlreiche Erfolge

2016 war Guardiola vom FC Bayern zu Manchester City gewechselt. Mit den „Skyblues“ gewann er unter anderem sechsmal die Meisterschaft. Höhepunkt der gemeinsamen Zeit von Guardiola und ManCity war die Saison 2022/23, in der der Verein nicht nur Meister wurde, sondern obendrein den FA Cup und erstmals die lang ersehnte Champions League gewann.