Mölzer: „Flüchtling im Porsche ist ein Verbrecher“

Im Politik-Duell zwischen Andreas Mölzer und Eva Glawischnig wird Zwischenbilanz zu den bisher umgesetzten Deregulierungs-Maßnahmen von Neos-Staatssekretär Sepp Schellhorn gezogen. Wie die Duellanten das Ende der Steuervorteile für teure ukrainische SUVs in Österreich sehen würden? Mölzer: „Mit einem ukrainischen Gehalt kannst du dir das nicht leisten. Der Flüchtling, der im schweren Porsche oder Audi Q8 kommt, ist ein Verbrecher. Denn diese Autos kosten auch in der Ukraine 150.000 Euro.“ Mehr dazu im Video oben!