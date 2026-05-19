Dianas Bruder: Heimliche Hochzeit nach Rosenkrieg

Die Liebesgeschichte der beiden begann vor fünf Jahren auf dem berühmten Althorp Estate, dem Familiensitz der Spencer-Familie. Damals war Cat Jarman als Archäologin für eine Ausgrabung vor Ort tätig. Aus der beruflichen Begegnung entwickelte sich nach und nach eine Beziehung, die nun mit der Hochzeit ihren Höhepunkt gefunden hat.