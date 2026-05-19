Dianas Bruder: Heimliche Hochzeit nach Rosenkrieg

Charles Spencer, der Bruder von Prinzessin Diana, hat seiner Partnerin, der Archäologin Professor Cat Jarman, in einer geheim gehaltenen Zeremonie im US‑Bundesstaat Arizona das Jawort gegeben. Die Trauung fand laut Berichten am Freitag im engsten Kreis statt – fernab der Öffentlichkeit und ohne jegliches royales Protokoll.
Die Liebesgeschichte der beiden begann vor fünf Jahren auf dem berühmten Althorp Estate, dem Familiensitz der Spencer-Familie. Damals war Cat Jarman als Archäologin für eine Ausgrabung vor Ort tätig. Aus der beruflichen Begegnung entwickelte sich nach und nach eine Beziehung, die nun mit der Hochzeit ihren Höhepunkt gefunden hat.
Für Earl Spencer ist es bereits die vierte Ehe.
Scheidung erst vor wenigen Monaten abgeschlossen
Die Hochzeit folgt nur wenige Monate nach der offiziellen Scheidung von seiner dritten Ehefrau Karen Spencer. Die Trennung war Berichten zufolge alles andere als harmonisch und wurde erst im Februar rechtskräftig abgeschlossen.
Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält die neue Ehe auch deshalb, weil erst vor wenigen Wochen ein erbitterter Rechtsstreit zwischen Karen Spencer und Cat Jarman beigelegt worden sein soll. Details zu dem Verfahren wurden bislang nicht öffentlich gemacht.
Rückzug aus der Öffentlichkeit
Mit der heimlichen Trauung in Arizona scheint das Paar bewusst auf Diskretion gesetzt zu haben. Weder Earl Spencer noch Cat Jarman äußerten sich bislang offiziell zu der Hochzeit. Auch die Neffen des Earls, Prinz William und Prinz Harry, haben sich nicht geäußert.
In britischen Medien sorgt die Nachricht jedenfalls für großes Aufregung – nicht zuletzt wegen der bewegten Vergangenheit des Bruders von Prinzessin Diana und der ungewöhnlichen Liebesgeschichte, die einst mit einer archäologischen Grabung begann.
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