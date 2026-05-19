Trump sagte geplanten Angriff auf den Iran ab

Bisher war nicht öffentlich bekannt, dass die USA am Dienstag angreifen wollten. Falls „keine akzeptable Einigung zustande kommt“, könne aber jederzeit ein „umfassender, großangelegter Angriff“ ausgeführt werden, sagte Trump weiter. Dass es aktuell keine Attacke gebe, hänge mit den Verbündeten im Nahen Osten zusammen, die ihm gesagt hätten, „sehr nah dran“ zu sein, „eine Einigung zu erzielen“. „Es ist eine sehr positive Entwicklung, aber wir werden sehen, ob daraus etwas wird“, sagte der US-Präsident.