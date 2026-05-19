Jetzt steuert Österreich auf die 30-Grad-Marke zu!

Der Mittwoch bringt dann den nächsten Rückschlag: Während sich der Osten zunächst noch freundlich zeigt, startet der Westen bereits trüb und nass in den Tag. Im Laufe des Tages breiten sich Wolken, Schauer und teils auch Gewitter auf große Teile des Landes aus. Die meisten Niederschläge fallen weiterhin im Westen. Im Osten und Südosten sind mit bis zu 24 Grad noch die höchsten Temperaturen drin.