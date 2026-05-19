Jetzt steuert Österreich auf die 30-Grad-Marke zu!

Nach den gefürchteten Eisheiligen dreht das Wetter in Österreich jetzt allmählich um: Zwar ziehen bis Donnerstag noch Schauer und einzelne Gewitter durchs Land, doch danach setzt sich immer mehr die Sonne durch. Am Wochenende klettern die Temperaturen immer weiter nach oben. Laut GeoSphere Austria könnte Innsbruck sogar die 30-Grad-Marke knacken.
Nach einem oft sonnigen Start am Dienstag zeigt sich das Wetter im Tagesverlauf vorerst wieder von seiner launischen Seite: In vielen Teilen Österreichs ziehen Quellwolken auf, dazu gibt es immer wieder Regenschauer und vereinzelt sogar Gewitter – besonders im Norden. Nur der äußerste Nordosten dürfte trocken bleiben. Die Temperaturen klettern dennoch auf angenehme 17 bis 23 Grad, am wärmsten wird es im Osten.
Am Abend beruhigt sich die Lage zwar etwas, doch in der Nacht auf Mittwoch ziehen vor allem in Tirol und Vorarlberg erneut einzelne Regenschauer durch. Sonst bleibt es im Osten meist trocken.
Der Mittwoch bringt dann den nächsten Rückschlag: Während sich der Osten zunächst noch freundlich zeigt, startet der Westen bereits trüb und nass in den Tag. Im Laufe des Tages breiten sich Wolken, Schauer und teils auch Gewitter auf große Teile des Landes aus. Die meisten Niederschläge fallen weiterhin im Westen. Im Osten und Südosten sind mit bis zu 24 Grad noch die höchsten Temperaturen drin.
Auch am Donnerstag bleibt das Wetter vor allem im Norden und Osten wechselhaft. Dort sind erneut Regenschauer und einzelne Gewitter möglich, dazu frischt zeitweise kräftiger Nordwind auf. Im Westen und Süden setzt sich dagegen schon öfter die Sonne durch.
Ab Freitag übernimmt dann ein kräftiges Hochdruckgebiet das Kommando – und das bringt endlich den Frühsommer zurück! Vor allem im Westen, Süden und später auch im Osten wird es zunehmend sonnig und trocken. Die Temperaturen steigen auf bis zu 26 Grad.
Das Wochenende präsentiert sich schließlich von seiner besten Seite: Am Samstag scheint nahezu überall die Sonne, bei schwachem Wind werden bereits 22 bis 28 Grad erreicht.
Und der Sonntag legt noch eins drauf: Mit bis zu 30 Grad steht Österreich der bisher heißeste Tag des Jahres bevor. Besonders in Innsbruck wird es richtig sommerlich. Auch zum Wochenstart am Montag bleibt das Badewetter bestehen – die Temperaturen könnten sogar noch weiter nach oben klettern!
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