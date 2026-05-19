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„Liebe Rapid-Fans ...“

Schuhwurf-Eklat: Jetzt meldet sich Demir zu Wort

Bundesliga
19.05.2026 10:18
Demir (re.) wurde für seine Aktion des Platzes verwiesen.
Demir (re.) wurde für seine Aktion des Platzes verwiesen.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach dem Schuh-Eklat und seiner Roten Karte meldet sich Yusuf Demir nun erstmals selbst zu Wort. Der Rapid-Offensivspieler zeigt sich einsichtig und richtet eine klare Botschaft an Fans und Mitspieler.

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Am letzten Spieltag der Meistergruppe stand Yusuf Demir erstmals seit seiner Rückkehr wieder in der Startelf des SK Rapid. Das Comeback verlief allerdings alles andere als nach Wunsch. Der Offensivspieler sah bereits früh die Rote Karte.

Auslöser war eine kuriose Szene: Demirs Schuh war kaputtgegangen. Da das Spiel nicht unterbrochen wurde, schleuderte der Rapid-Spieler den Schuh wütend in Richtung Seitenlinie und verfehlte den vierten Offiziellen nur knapp.

Für die Aktion wurde Demir mittlerweile für drei Spiele gesperrt.

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„Übernehme die volle Verantwortung“
Nun meldete sich der 22-Jährige via Instagram selbst zu Wort und zeigte Reue. „Liebe Rapid-Fans, ich möchte mich bei euch und meinen Teamkollegen entschuldigen. Ich habe in dieser Situation nicht richtig gehandelt und damit die Mannschaft im Stich gelassen.“

Demir weiter: „Dafür übernehme ich die volle Verantwortung. Ich werde aus diesem Fehler lernen und alles dafür tun, es in Zukunft besser zu machen. Euer Yusuf.“

Demir wendete sich in einer Instagram-Story an die grün-weißen Fans und zeigte den kaputten ...
Demir wendete sich in einer Instagram-Story an die grün-weißen Fans und zeigte den kaputten Schuh.(Bild: Krone KREATIV/instagram.com/yusufdemir.10/)

Kurz darauf folgte eine weitere Story mit einem Foto des kaputten Schuhs.

Scharfe Kritik von Janko
Wegen der Aktion wurde Demir auch von Sky-Experte Marc Janko scharf kritisiert: „Ich finde es eine unglaublich traurige Situation, weil es irgendwo versinnbildlicht, dass der Junge eigentlich gar nichts gelernt hat die letzten Jahre: Wie es um seine Karriere steht, was möglich wäre und wo er momentan ist.“

„Er nimmt sich selber unglaublich wichtig“, kritisierte Janko. Zwar sei Demirs Aussetzer „in der Situation passiert“, Verständnis zeigte er aber keines. „Das darf ihm nicht passieren“, stellte Janko klar.

Am Fehler selbst lässt Demir allerdings keinen Zweifel: Die Verantwortung dafür nimmt er nun auch auf sich.

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