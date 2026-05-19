Schuhwurf-Eklat: Jetzt meldet sich Demir zu Wort

Scharfe Kritik von Janko

Wegen der Aktion wurde Demir auch von Sky-Experte Marc Janko scharf kritisiert: „Ich finde es eine unglaublich traurige Situation, weil es irgendwo versinnbildlicht, dass der Junge eigentlich gar nichts gelernt hat die letzten Jahre: Wie es um seine Karriere steht, was möglich wäre und wo er momentan ist.“