Künstlicher Tiefschlaf! So geht‘s dem Fußballer

Mitten im Titelrennen verlautbart der Trainer seinen Rücktritt! St. Michael/Lav. ist in der Unterliga Ost derzeit Zweiter, nur zwei Punkte hinter Launsdorf. Jetzt kündigte Coach Reinhard Puggl an, dass er und sein „Co“ Florian Grassler am Ende der Saison ihre Ämter zurücklegen werden. „Zum Abschluss wollen wir noch in die Kärntner Liga aufsteigen“, tönt Puggl. Sein Nachfolger soll Christoph Eneo werden, der aktuell Preitenegg in der 1. Klasse Ost coacht.