USA: Schulkinder erlebten Moschee-Massaker mit

Kinder sahen Leichen der Opfer

Irgendwann, nachdem die Schüsse aufgehört hatten, hörten sie Mitglieder eines Sondereinsatzkommandos der Polizei außerhalb des Klassenzimmers rufen: „,Ok, macht auf‘, dann öffneten sie die Tür“, erzählt der Bub. Als sie von Polizeibeamten aus dem Gebäude geführt wurden, „sahen wir eine Menge schlimmer Dinge, Leute, die dalagen, und ja, schlimme Dinge“, sagt Shanah und bestätigt, dass er damit Leichen der Opfer meint. „Meine Beine zitterten und meine Hände und mein Kopf taten sehr weh. Ich fühlte mich wie ein Stein“, berichtet der Neunjährige, dessen Mutter vor zwei Jahrzehnten wegen der Gewalt im Gazastreifen nach Südkalifornien flüchtete.