Rosenbauer lieferte heuer mehr Fahrzeuge aus

Für das Gesamtjahr rechnet der Konzernvorstand mit einem weiteren Umsatz- und Ergebnisanstieg. Neben mehr Fahrzeugauslieferungen ließ auch das gestiegene Geschäftsvolumen in den Bereichen Ausrüstung, Service und vorbeugender Brandschutz den Rosenbauer-Umsatz steigen. Der Geschäftsbereich Fahrzeuge verzeichnete mit einem Plus von 16,8 Prozent den stärksten Zuwachs. Mehr Geschäft und höhere Deckungsbeiträge der ausgelieferten Fahrzeuge führten zu einer Verbesserung des operativen Ergebnisses. Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg von neun auf 14,4 Millionen Euro.