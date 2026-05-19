Katzenmutter und Babys in Plastiksack gesteckt

Unfassbar! Eine Katzenmutter und drei Katzenbabys wurden in einen Plastiksack gesteckt. Dieser wurde zugeknotet und einfach neben einer Straße in Kärnten abgelegt.
Einen grausigen Fall von Tierquälerei gibt die Polizei in Kärnten bekannt. Zwei Spaziergänger wurden am Montagvormittag auf lautes Jaulen aufmerksam. Das Miauen kam aus dem Sack, der in der Nacht auf Montag im Bereich der Gemeindestraße Schulweg in St. Jakob im Rosental abgelegt worden war.
Babys in Tierheim gebracht
Die beiden Spaziergänger öffneten sofort den Sack, um die Tiere zu befreien. Dabei lief die Katzenmutter weg, die drei Kitten konnten gerettet und sofort in ein Tierheim gebracht werden. Dort werden sie versorgt. Mittlerweile ist auch die Mutter in das Tierheim gebracht worden, teilt das Tiermheim in Villach mit.
Wer hinter der grauenvollen Tat steckt, ist völlig ungewiss. Ermittlungen laufen.
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