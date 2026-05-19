Katzenmutter und Babys in Plastiksack gesteckt

Babys in Tierheim gebracht

Die beiden Spaziergänger öffneten sofort den Sack, um die Tiere zu befreien. Dabei lief die Katzenmutter weg, die drei Kitten konnten gerettet und sofort in ein Tierheim gebracht werden. Dort werden sie versorgt. Mittlerweile ist auch die Mutter in das Tierheim gebracht worden, teilt das Tiermheim in Villach mit.