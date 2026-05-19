Paltrows Tochter Apple spielt in Film mit Jude Law

Die Tochter der Oscarpreisträgerin Gwyneth Paltrow und des Coldplay‑Sängers Chris Martin, Apple Martin, übernimmt in ihrem ersten Spielfilm eine Rolle und führt damit die künstlerische Familientradition fort. Auch ihre Großmutter Blythe Danner ist eine renommierte Schauspielerin, während ihr verstorbener Großvater Bruce Paltrow als Regisseur erfolgreich war.
Die 22-Jährige habe eine Rolle in einem geplanten Film der Regisseurin Nancy Meyers („Liebe braucht keine Ferien“), berichten die Branchenplattformen „Deadline“ und „Entertainment Weekly“. Apple Martin selbst teilte den „Deadline“-Bericht über ihre erste Filmrolle in ihrer Instagram-Story.
Schon vor Monaten wurde bekannt, dass Stars wie Penélope Cruz, Jude Law, Owen Wilson und Kieran Culkin in dem geplanten Film für das Studio Warner Bros. mitwirken sollen.
Wie die Mama!
Neben Apple Martin wurden nun auch Tony Hale („Arrested Development“) und Beverly D“Angelo („Schöne Bescherung“) als weitere Darsteller genannt. Der Titel des Films ist bisher nicht bekannt, er soll im Dezember 2027 erscheinen.
Dass Apple ausgerechnet mit Jude Law vor der Kamera stehen wird, begeistert Film-Fans. Der Schauspieler und ihre Mutter Gwyneth Paltrow standen für gleich drei erfolgreiche Kinofilme gemeinsam vor der Kamera: „Der talentierte Mr. Ripley“ (1999), „Sky Captain and the World of Tomorrow“ (2004) und „Contagion“ (2011)
Zuvor als Model aktiv
Apple Martin hatte bereits Modeljobs, unter anderem arbeitete sie für die amerikanische Kleidermarke Gap und das französische Modeunternehmen Chloé. Gwyneth Paltrow und Chris Martin, die sich 2016 schieden ließen, haben zwei gemeinsame Kinder. Apples jüngerer Bruder heißt Moses.
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