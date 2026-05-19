Paltrows Tochter Apple spielt in Film mit Jude Law

Die Tochter der Oscarpreisträgerin Gwyneth Paltrow und des Coldplay‑Sängers Chris Martin, Apple Martin, übernimmt in ihrem ersten Spielfilm eine Rolle und führt damit die künstlerische Familientradition fort. Auch ihre Großmutter Blythe Danner ist eine renommierte Schauspielerin, während ihr verstorbener Großvater Bruce Paltrow als Regisseur erfolgreich war.