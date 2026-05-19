„Alaba ist mit 80 Prozent besser als viele andere“

Bei der EM 2024 war Alaba verletzungsbedingt als sogenannter „Non-Playing-Captain“ (nicht spielender Mannschaftskapitän) mit dabei. Damit hat er sich – auch aus der Sicht von Herzog – unverzichtbar gemacht. „Mit seiner Erfahrung und seinen Erfolgen kann er vielen Spielern helfen. Er kann der Mannschaft viel vermitteln, hat eine positive Ausstrahlung“, so der 57-Jährige über den Real-Madrid-Legionär. Nachsatz: „Ich hoffe trotzdem, dass er am Spielfeld stehen wird.“