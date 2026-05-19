„Alaba ist mit 80 Prozent besser als viele andere“

Dass Teamchef Ralf Rangnick weiter voll und ganz auf David Alaba, den in den vergangenen Monaten immer wieder Verletzungssorgen plagten, setzt, kann Legende Andreas Herzog nachvollziehen: „Ein Spieler wie Alaba ist mit 80 Prozent noch besser als viele andere!“
„Ich erwarte, dass David so aufgebaut wird, dass er gegen Jordanien als Kapitän die Mannschaft aufs Feld führen wird“, betont Andreas Herzog am Montagabend bei der Sendung „Sport und Talk aus dem Hangar-7“ auf ServusTV. Wenige Stunden zuvor hatte Teamchef Ralf Rangnick seinen WM-Kader (mit David Alaba) bekannt gegeben.
Bei der EM 2024 war Alaba verletzungsbedingt als sogenannter „Non-Playing-Captain“ (nicht spielender Mannschaftskapitän) mit dabei. Damit hat er sich – auch aus der Sicht von Herzog – unverzichtbar gemacht. „Mit seiner Erfahrung und seinen Erfolgen kann er vielen Spielern helfen. Er kann der Mannschaft viel vermitteln, hat eine positive Ausstrahlung“, so der 57-Jährige über den Real-Madrid-Legionär. Nachsatz: „Ich hoffe trotzdem, dass er am Spielfeld stehen wird.“
„Die ganze Welt schaut da drauf“
Die WM sei ein „Highlight in einer Karriere“, so der einstige Nationalspieler. „Für dein Heimatland bei einer WM aktiv zu sein – da kann sich jeder freuen. Noch dazu, wenn man, wie ich glaube, gut abschneiden wird. Die ganze Welt schaut da drauf“, so Herzog.
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