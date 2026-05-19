Putins China-Reise war schon länger geplant

Das steht auf dem Programm

Putin wird am Dienstag zu einem zweitägigen Besuch erwartet. Laut russischen Angaben sind ein Treffen mit Chinas Ministerpräsident Li Qiang und ein weiteres mit Xi Jinping (Mittwoch) geplant. Der Politiker werde sich über „wichtige internationale und regionale Fragen“ sowie die wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit austauschen, hieß es. Putin war zuletzt im vergangenen Jahr in Peking, als mit einer Militärparade der 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs gefeiert wurde.