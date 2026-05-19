Putins China-Reise war schon länger geplant

Nur wenige Tage nach US-Präsident Donald Trump wird Russlands Regierungschef Wladimir Putin am Dienstag in China erwartet. Man habe hohe Erwartungen an den Besuch, sagte der russische Regierungssprecher Dmitri Peskow. Es gehe darum, die Partnerschaft beider Länder auszubauen.
Zudem stellte er klar, dass sich Putin aus erster Hand von Chinas Staatschef Xi Jinping über die Gespräche mit Trump informieren lassen wolle. Der Besuch sei aber keine direkte Reaktion, sondern schon seit längerer Zeit geplant gewesen, sagte Peskow. Die Reise sei damit verbunden, dass sich die Unterzeichnung des Vertrags über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen China und Russland zum 25. Mal jähre.
Putin wurde laut dem Kreml von China eingeladen. Die Beziehungen zwischen Moskau und Peking hätten „ein wahrhaft beispielloses Niveau“ erreicht, sagte Russlands Machthaber. „Der Handel zwischen Russland und China wächst weiter. Ohne uns gegen irgendjemanden zu verbünden, streben wir nach Frieden und allgemeinem Wohlstand.“ China ist der weltweit größte Abnehmer russischer fossiler Brennstoffe und wurde besonders nach den westlichen Sanktionen gegen russisches Öl und Gas zu einem zentralen Wirtschaftspartner.
Das steht auf dem Programm
Putin wird am Dienstag zu einem zweitägigen Besuch erwartet. Laut russischen Angaben sind ein Treffen mit Chinas Ministerpräsident Li Qiang und ein weiteres mit Xi Jinping (Mittwoch) geplant. Der Politiker werde sich über „wichtige internationale und regionale Fragen“ sowie die wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit austauschen, hieß es. Putin war zuletzt im vergangenen Jahr in Peking, als mit einer Militärparade der 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs gefeiert wurde.
Die chinesische Regierung ruft regelmäßig zu Gesprächen über ein Ende des Kriegs in der Ukraine auf. Sie hat Russland für die Offensive aber nie verurteilt.
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