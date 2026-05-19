Auf Passanten gezielt
Neun Tote in Ägypten nach Schüssen bei Busbahnhof
Bei einem Schusswaffenangriff in Ägypten sind acht Menschen ums Leben gekommen. Ein bewaffneter Mann eröffnete in der Stadt Abnub in der Provinz Assiut das Feuer auf Passanten.
Bei dem Vorfall in Abnub, etwa 300 Kilometer südlich von Kairo, wurden fünf weitere Menschen verletzt. Den Behörden zufolge eröffnete der Täter am Montagabend bei einem Busbahnhof wahllos das Feuer auf Passanten.
Bei einem Schusswechsel mit der Polizei sei der Mann getötet worden, wie das Innenministerium am Dienstag berichtete.
Täter vorher in der Psychiatrie
Sicherheitskräfte hatten ihn zuvor auf einem landwirtschaftlichen Gelände aufgespürt. Nach ersten Ermittlungen litt der Täter dem Ministerium zufolge seit längerer Zeit unter psychischen Problemen und wurde in einem psychiatrischen Krankenhaus in Kairo behandelt. Die Staatsanwaltschaft nahm die Ermittlungen auf.
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