Neun Tote in Ägypten nach Schüssen bei Busbahnhof

Täter vorher in der Psychiatrie

Sicherheitskräfte hatten ihn zuvor auf einem landwirtschaftlichen Gelände aufgespürt. Nach ersten Ermittlungen litt der Täter dem Ministerium zufolge seit längerer Zeit unter psychischen Problemen und wurde in einem psychiatrischen Krankenhaus in Kairo behandelt. Die Staatsanwaltschaft nahm die Ermittlungen auf.