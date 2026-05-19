Schweizer vertraut nun auf rot-weiß-rote Ski-Marke

Vertrauen bei HEAD fehlte

Genau dieses Gefühl scheint nun auch Justin Murisier überzeugt zu haben. Der Schweizer gehörte zuletzt sechs Jahre lang – gemeinsam mit Stars wie Franjo von Allmen – zum Speed-Team von HEAD. Im Winter davor feierte Murisier auf der berühmten Birds-of-Prey-Abfahrt in Beaver Creek seinen ersten Weltcupsieg. Nach einer Saison mit lediglich zwei Top-Ten-Ergebnissen fehlte dem 34-Jährigen aber offenbar das Vertrauen. Über seinen Instagram-Account teilte er mit: „Es ist emotional, nicht nur die Marke, sondern auch die Menschen zu verlassen, die mich über Jahre schneller gemacht haben.“ Über Jahre hinweg galt die Zusammenarbeit mit HEAD als Erfolgsgarant, doch nun scheint die Zeit für eine Veränderung gekommen zu sein.