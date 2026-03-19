Das ist Österreichs neuer Fernradweg

Es warten auf der Reise nicht nur fünf österreichische Bundesländer, sondern auch die ungarischen Städte Sopron und Köszeg. Über den Radlpass geht es in das idyllische slowenische Dorf Radlje an die Drau. Von dort geht es weiter ins Kärntner Lavamünd und schließlich nach Villach. Ein Vorteil ist, dass der neue Fernradweg an 15 Bahnhöfen verläuft. Das ermöglicht nicht nur eine grüne An- oder Abreise, sondern auch Start und Ziel einer Tour auf dem neuen Fernradweg individuell wählen zu können. „Erleichtert wird das durch die neue Koralmbahn, die von ÖBB und Westbahn befahren wird“, so Kresse weiter.