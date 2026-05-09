Jetzt noch günstig Urlaub buchen – aber wie?

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09.05.2026 13:01
Sonne, Strand und Meer – Krone+ zeigt den besten Weg zum Sommer-Vergnügen.
Sonne, Strand und Meer – Krone+ zeigt den besten Weg zum Sommer-Vergnügen.(Bild: JenkoAtaman - stock.adobe.com)
Porträt von Harald Dworak
Von Harald Dworak

Die Frühbucher-Preise sind bereits verpasst, für Last-Minute ist es noch zu früh – Krone+ fragte bei angesehenen Reiseunternehmen nach, welche Regionen beliebt sind, ob es Geheimtipps gibt und wie man jetzt zu guten Angeboten kommt.

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Die Sommerferien rücken in großen Schritten näher und der Urlaub ist noch nicht gebucht? Keine Panik! Wir haben Experten bei Kuoni, TUI und Ruefa nach ihren Geheimtipps gefragt:

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