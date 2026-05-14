Duett Merkel und Schröder

In Brüssel, wie auch im Kreise der EU-Regierungschefs, ist man sich in Hinblick auf den Ukraine-Krieg in einer Sache einig: Europa muss mit am Verhandlungstisch sitzen. Man dürfe einen künftigen Friedensschluss nicht allein dem Kreml und dem Weißen Haus überlassen. Und Kriegsherr Wladimir Putin hat nun – listig dieser Forderung scheinbar folgend – seinen Duzfreund Gerhard Schröder als Vermittler im Ukraine-Konflikt vorgeschlagen.