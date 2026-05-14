Zehn Minuten und blaue Farbe: So wird man zu Cosmo

Vor dem großen ESC-Halbfinale reißt der Hit „Tanzschein“ von Österreich-Sänger Cosmó die Song-Contest-Fans und selbst auch schon die Politiker mit.
Spätestens ab jetzt wird es auch für Österreich ernst beim großen ESC-Spektakel: Sänger Cosmó heizt am Abend auf der Bühne in der Wiener Stadthalle ein. Mit seinem Hit „Tanzschein“ samt Tanz hat er vom Boden- bis zum Neusiedler See für einen regelrechten Hype gesorgt. Doch das wichtigste Accessoire ist und bleibt sein legendärer blauer Stern, um den es zuletzt große Aufregung gab. Plagiatsvorwürfe wurden laut – wir berichteten.
Seinen Fans scheint das egal zu sein. Auch die Wienerinnen Sonja (48), Nina (19) und Katharina (48) wollen davon nichts wissen, fiebern mit Österreichs Fixstarter mit und drücken fest ihre Daumen. „Ich kann den Stern in nur zehn Minuten aufmalen“, zeigt sich Sonja stolz. Immerhin: Cosmó selbst braucht dafür acht Minuten.
Bei dem Auftritt unseres ESC-Helden im Eurovision Village machte sogar Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) den „Tanzschein“ und tanzte brav mit. Wer jetzt noch schnell die Choreografie lernen möchte, kann das in der großen Fanzone beim Rathaus tun. Dort findet noch bis Samstag, täglich um 16 Uhr, ein eigener „Tanzschein“-Tanzkurs statt.
Als Gastgeber ist Österreich für das große Finale am Samstag bereits fix gesetzt. Dort wird man dann auch die auffälligen Tiermasken (Gazelle, Gorilla, Löwe und Nashorn) von Cosmó sehen. Sie kommen übrigens ganz aus dem Süden des Landes und wurden von der Kostümbildnerin und Künstlerin Birgit Mörtl aus Velden (Kärnten) gestaltet.
Auch im „Krone“-Haus in der Wiener Muthgasse ist jetzt das ESC-Fieber ausgebrochen. krone.tv-Redakteur Joe Zinner startete den Selbstversuch und schminkte sich den markanten blauen Stern ganz einfach selbst. Sein Fazit? Gar nicht so einfach.
„Der Song passt perfekt zum Song Contest“
Beim Mitsingen des mitreißenden Liedes war das schon deutlich einfacher: „Als ich den Song zum ersten Mal gehört habe, ist er mir direkt im Ohr geblieben. Ich finde, er passt perfekt zum Song Contest. Hoffentlich schafft Cosmó noch einen Sprung nach vorn. Die Wettquoten sind ja nicht so gut.“
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