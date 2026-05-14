Zehn Minuten und blaue Farbe: So wird man zu Cosmo

Spätestens ab jetzt wird es auch für Österreich ernst beim großen ESC-Spektakel: Sänger Cosmó heizt am Abend auf der Bühne in der Wiener Stadthalle ein. Mit seinem Hit „Tanzschein“ samt Tanz hat er vom Boden- bis zum Neusiedler See für einen regelrechten Hype gesorgt. Doch das wichtigste Accessoire ist und bleibt sein legendärer blauer Stern, um den es zuletzt große Aufregung gab. Plagiatsvorwürfe wurden laut – wir berichteten.