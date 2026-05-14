Mo Salah: Plötzlich scheint die Türkei ein Thema

20 Mille Gehalt?

Salahs Vertrag bei Liverpool läuft aus. Sein Abschied von der Anfield Road gilt seit Monaten als beschlossene Sache. Angeblich sollen bereits erste Gespräche zwischen Fenerbahce und dem Umfeld des Ägypters stattgefunden haben. Im Raum steht ein Dreijahresvertrag mit einem Jahresgehalt von rund 20 Millionen Euro. Dies wäre einer der größten Transfers in der Geschichte der türkischen SüperLig.