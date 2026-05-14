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Nach Liverpool

Mo Salah: Plötzlich scheint die Türkei ein Thema

Premier League
14.05.2026 12:24
Mohamed Salah könnte bald für Fenerbahce Istanbul auflaufen.
Mohamed Salah könnte bald für Fenerbahce Istanbul auflaufen.(Bild: AP/Ian Hodgson)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Jetzt also die Türkei: In die Spekulationen um die zukünftige Arbeitsdestination von Mohamed mischt sich plötzlich ein neuer Player.

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Und der trägt den durchaus prestigeträchtigen Namen Fenerbahce Istanbul. Ja, der türkische Traditionsklub soll die Fühler nach dem ägyptischen Superstürmer ausgestreckt haben. Und durchaus bereit sein, für „Mo“ ordentlich ins Gesparte zu greifen. Das zumindest berichten türkischen Medien.

20 Mille Gehalt?
Salahs Vertrag bei Liverpool läuft aus. Sein Abschied von der Anfield Road gilt seit Monaten als beschlossene Sache. Angeblich sollen bereits erste Gespräche zwischen Fenerbahce und dem Umfeld des Ägypters stattgefunden haben. Im Raum steht ein Dreijahresvertrag mit einem Jahresgehalt von rund 20 Millionen Euro. Dies wäre einer der größten Transfers in der Geschichte der türkischen SüperLig.

(Bild: AFP/PAUL ELLIS)

257 Tore
Salah war 2017 für 42 Millionen Euro von der AS Rom zum FC Liverpool gewechselt. Unter Trainer Jürgen Klopp wurde er zu einem der weltbesten Offensivspieler und prägte eine der erfolgreichsten Phasen der Klubgeschichte entscheidend mit. In 440 Pflichtspielen für die „Reds“ erzielte der ägyptische Nationalspieler beeindruckende 257 Tore und bereitete weitere 122 Treffer vor. Sein Abschied vom Verein nach der laufenden Saison gilt als beschlossene Sache.

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