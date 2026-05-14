Colorado dreht 0:3 und steht im Halbfinale

Doch Colorado verkürzte im Mittelabschnitt und stellte in den letzten Minuten der regulären Spielzeit mit zwei Treffern tatsächlich noch den Ausgleich her. In der Overtime sorgte Brett Kulak mit seinem Treffer für Ekstase. Der nächste Gegner der Avalanche wird zwischen den Vegas Golden Knights und den Anaheim Ducks ermittelt. In der Serie führt Las Vegas mit 3:2 Siegen.