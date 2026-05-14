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Colorado dreht 0:3 und steht im Halbfinale

Eishockey
14.05.2026 11:06
Logan O‘Connor (re.) von den Colorado Avalanche (re.) checkt Nick Foligno von den Minnesota ...
Logan O‘Connor (re.) von den Colorado Avalanche (re.) checkt Nick Foligno von den Minnesota Wild.(Bild: AP)
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Von krone Sport

Die Colorado Avalanche sind in der National Hockey League (NHL) ins Play-off-Halbfinale eingezogen. Der Grunddurchgangssieger aus Denver setzte sich in der Nacht auf Donnerstag vor Heimpublikum gegen die Minnesota Wild 4:3 nach Verlängerung durch und gewann die „best of seven“-Serie mit 4:1 Siegen.

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Zunächst hatte wenig darauf hingedeutet, dass Colorado den ersten Matchpuck verwerten würde. Nach dem ersten Drittel lagen die Gäste bereits 3:0 vorne.

Doch Colorado verkürzte im Mittelabschnitt und stellte in den letzten Minuten der regulären Spielzeit mit zwei Treffern tatsächlich noch den Ausgleich her. In der Overtime sorgte Brett Kulak mit seinem Treffer für Ekstase. Der nächste Gegner der Avalanche wird zwischen den Vegas Golden Knights und den Anaheim Ducks ermittelt. In der Serie führt Las Vegas mit 3:2 Siegen.

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