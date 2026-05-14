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Die besten ESC-Spots für Spätentschlossene

Wien
14.05.2026 11:00
Der Euroclub im Praterdome ist täglicher Song-Contest-Hotspot.
Der Euroclub im Praterdome ist täglicher Song-Contest-Hotspot.(Bild: Tim Walker)
Porträt von Christoph Engelmaier
Porträt von Viktoria Graf
Von Christoph Engelmaier und Viktoria Graf

Die Plätze für die Public Viewings werden schön langsam aber sicher rar. Die „Krone“ hat noch Tipps für spätentschlossene Song-Contest-Fans ...

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Der Song Contest geht ins Finale. Am Donnerstag steigt ab 21 Uhr das zweite Semifinale, bevor am Samstag der Gewinner des diesjährigen Musikevents gekürt wird. Zahlreiche Lokalitäten laden zur Live-Übertragung, doch ein großer Teil ist bereits ausgebucht.

  • So wie das Screening in der Volksoper, das wenige Minuten nach Freischaltung der 1300 Gratis-Tickets ausreserviert war. Für Spätentschlossene gibt es aber noch Möglichkeiten für das kollektive ESC-Schauen.
Das U4 zeigt das Finale, danach steigt eine große Party.
Das U4 zeigt das Finale, danach steigt eine große Party.(Bild: Mario Urbantschitsch)
  • Im U4 wartet nicht nur die Live-Übertragung auf die Fans, sondern auch ein zweiter Dancefloor mit DJ-Musik, falls eine Contest-Pause benötigt wird. Danach wird im Club gefeiert, mit den größten Hits der 2000er-Jahre und natürlich Eurovision-Sieger-Songs. Der Eintritt ist frei, gratis Tickets für einen garantierten Eintritt und ohne langes Anstehen gibt es online unter www.u4.at.
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Im Eurofan-Haus auf Tuchfühlung mit den ESC-Helden gehen: Zyperns Sängerin Antigoni ganz fannah.
Gute Stimmung
Überall große Song-Contest-Emotionen
13.05.2026
  • Auch das Votiv Kino (9. Währinger Straße 12) überträgt das Finale, ab 19 Uhr werden kostenlose Eintrittskarten verteilt, hier gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.
  • Am Dachboden des 25h-Hotels (7., Lerchenfelderstraße 1) ist man ebenfalls im ESC-Fieber. Reservierungen sind nicht möglich, früh vor Ort sein zahlt sich also aus.
  • Freien Eintritt ohne vorherige Anmeldung zur Übertragung des Finales gibt es auch im Hostel Jo&Joe im Ikea am Westbahnhof.
Party, kulinarische Spezialitäten und auffällige Deko sorgen im Schönbrunner Stöckl für ...
Party, kulinarische Spezialitäten und auffällige Deko sorgen im Schönbrunner Stöckl für ESC-Feeling pur.(Bild: JUERGEN HAMMERSCHMID)
  • Das Schönbrunner Stöckl (13., Schönbrunner Straße 309) zeigt im imperialen Theatersaal den Song Contest und serviert neben einem eigenen ESC-Cocktail auch verschiedene Spezialitäten aus den Teilnehmerländern.
  • Im Euroclub im Praterdome wird jeden Abend während und vor allem nach den Shows gefeiert. Auch zwei besondere Formate stehen noch an: die Golden Years Party, am Freitag von 16 bis 20 Uhr, richtet sich gezielt an ein älteres ESC-Publikum. Hier wird getanzt, erinnert und gemeinsam gefeiert. Am Samstag gibt es von 14 bis 18 Uhr ein eigenes Discoprogramm für Kinder von 6 bis 12 Jahren.
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