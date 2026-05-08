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Wenn Musik die Stadt verzaubert

Reisen & Urlaub
08.05.2026 12:17
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(Bild: Julien Duval/ Zagreb Classic)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Zagreb ist im Sommer die perfekte Adresse für alle, die einen Kurztrip mit kulturellem Anspruch suchen. Nur wenige Stunden von Wien entfernt, lädt das Zagreb Classic Festival von 19. Juni bis 3. Juli zu einem abwechslungsreichen Programm mit Orchestern und Oper. Das Beste daran: Der Eintritt ist frei.

Es ist einer dieser Abende, an denen man nichts Besonderes geplant hat. Ein bisschen durch die Stadt spazieren, die warme Luft genießen, vielleicht noch schnell ein Eis holen. Die Hitze des Tages liegt noch zwischen den Häusern, irgendwo klirren Gläser, Gespräche vermischen sich mit dem leisen Rattern der Straßenbahn. Und dann bleibt man stehen.

In diesem Moment passiert etwas, womit man nicht gerechnet hat: ein erster Ton erklingt, dann ein zweiter. Dann breitet sich klassische Musik über den Platz aus – erst zaghaft, dann klar und raumfüllend. Unter freiem Himmel, mitten in der Stadt. Menschen drehen sich um, rücken näher zusammen, setzen sich ins Gras. Für einen kurzen Augenblick wirkt es, als würde die Stadt den Atem anhalten.

Ein Platz, der zur Bühne wird
Und plötzlich ist man mittendrin, in etwas ganz Besonderem: dem Zagreb Classic Festival. Für einige Wochen im Sommer wird der König-Tomislav-Platz zum Schauplatz eines Open-Air-Festivals, bei dem klassische Musik unter freiem Himmel erklingt. Die Bühne fügt sich dabei ganz selbstverständlich in die Umgebung ein.

(Bild: Samir Ceric Kovacevic/ Zagreb Classic 2025)

Zwischen Park und historischer Architektur entsteht ein Raum, in dem Musik, Stadt und Menschen zusammenkommen. Genau diese Verbindung macht den besonderen Reiz aus: Die Stadt selbst wird Teil des Erlebnisses.

Musik für alle bei Zagreb Classic
Zagreb Classic ist eines jener Events in Zagreb, die man nicht lange planen muss. Man kommt vorbei – und bleibt. Die Open-Air-Konzerte sind frei zugänglich und bringen hochwertige klassische Musik dorthin, wo sonst Alltag stattfindet. Es gibt keine fixen Plätze, keine Barrieren. Das Repertoire umfasst große Orchesterwerke wie auch berühmte Opern.

Manche Menschen breiten Decken aus, andere halten kurz inne – und bleiben dann doch. Die Musik ist da, aber sie drängt sich nicht auf. Sie gehört einfach dazu. Gerade das macht dieses klassische Musikfestival in Zagreb so einzigartig: Es spricht nicht nur eingefleischte Klassikfans an, sondern auch all jene, die sich einfach auf ein spontanes musikalisches Highlight einlassen wollen. Man hört zu, lässt sich treiben.

(Bild: Marin Tomas/ Zagreb Classic 2025)

Zagreb zwischen Kultur und Lebensgefühl
Was diese Abende so stimmig macht, liegt nicht nur in den Konzerten selbst. Es ist das Zusammenspiel mit der Stadt und ihrem ganz eigenen Rhythmus. Zagreb zeigt sich im Sommer als lebendige Kulturstadt – als ansprechende Lifestyle-Destination. Neben dem Zagreb Classic prägen zahlreiche weitere Veranstaltungen das Stadtbild – von kleinen Konzerten über Theater bis hin zu Ausstellungen. Museen, Galerien, Cafés und Restaurants liegen oft nur wenige Schritte voneinander entfernt.

Dazwischen laden grüne Parkanlagen im Stadtzentrum zum Verweilen ein. Wer möchte, erkundet die Oberstadt bei einem Spaziergang durch enge Gassen, entdeckt versteckte Plätze oder lässt sich einfach treiben. Auch kulinarisch hat die Stadt viel zu bieten – von entspannten Lokalen bis zu modernen Restaurants, in denen man den Abend ausklingen lassen kann.

(Bild: Julien Duval/ Zagreb Classic 2024)

Eine Idee für diesen Sommer
Wer im Sommer nach Zagreb reist und nach besonderen Unternehmungen sucht, stößt früher oder später auf diese Abende am König-Tomislav-Platz. Manchmal reicht es, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein – wenn die Musik einsetzt und aus einem ganz normalen Abend einer wird, den man nicht so schnell vergisst.

Wer diesen Moment nicht dem Zufall überlassen möchte, kann sich vorab einen Überblick verschaffen: Das aktuelle Programm von Zagreb Classic sowie weitere Tipps zu Veranstaltungen, Kultur und Kulinarik in Zagreb sind online zu finden.

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