Kopfhörer für Gruppen
Cinque Terre führt Obergrenze für Touristen ein
Im norditalienischen Urlaubsgebiet Cinque Terre werden neue Regeln für Touristinnen und Touristen eingeführt. So dürfen organisierte Gruppen künftig nicht aus mehr als 25 Personen bestehen. Zudem müssen sie bei Führungen Kopfhörer tragen.
Auf diese Weise sollen sie die Erklärungen der Reiseleiterinnen und Reiseleiter besser verstehen. Gleichzeitig werde dadurch die Belastung für die Bevölkerung reduziert, teilte die Gemeinde Vernazza mit. Eine weitere Regelung betrifft das Verweilen großer Reisegruppen in besonders engen Bereichen der Ortschaften wie Gassen und an Zugangszonen. Die Zeit, die dort verbracht werden darf, wird eingeschränkt. Ausnahmen gelten für Kinder unter sechs Jahren sowie für Schulgruppen.
Die neuen Regeln sollen ab dem 1. Jänner 2027 in Kraft treten, damit Reiseveranstalterinnen und Reiseveranstaltern Zeit bleibt, sich anzupassen. In anderen Orten der Cinque Terre, etwa in Riomaggiore, wurden bereits ähnliche Maßnahmen eingeführt. Ziel ist es laut der Gemeindeverwaltung, die „Ruhe und Lebensqualität der Einwohner sowie die Mobilität“ in dem Küstengebiet zu schützen.
Die Aussichten und Küstenorte locken Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Welt an. In den vergangenen Jahren ist die Popularität der Orte stark gestiegen. Daher wollen die Gemeinden nun die Besucherströme regeln. Als Cinque Terre („Fünf Gebiete“ auf Deutsch, Anm.) wird ein etwa zwölf Kilometer langer Küstenstreifen der italienischen Riviera zwischen Punta Mesco und Punta di Montenero bezeichnet. In der Region wohnen ungefähr 3500 Menschen.
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