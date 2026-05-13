Cinque Terre führt Obergrenze für Touristen ein

Auf diese Weise sollen sie die Erklärungen der Reiseleiterinnen und Reiseleiter besser verstehen. Gleichzeitig werde dadurch die Belastung für die Bevölkerung reduziert, teilte die Gemeinde Vernazza mit. Eine weitere Regelung betrifft das Verweilen großer Reisegruppen in besonders engen Bereichen der Ortschaften wie Gassen und an Zugangszonen. Die Zeit, die dort verbracht werden darf, wird eingeschränkt. Ausnahmen gelten für Kinder unter sechs Jahren sowie für Schulgruppen.