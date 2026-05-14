Harden im Mittelpunkt: Cleveland legt vor

Mit einem 117:113 nach Verlängerung haben die Cleveland Cavaliers im Play-off-Viertelfinale der NBA gegen die Detroit Pistons auf 3:2-Siege gestellt. Im Mittelpunkt stand James Harden. Der 36-Jährige, der im Winter von den LA Clippers nach Cleveland gewechselt war, erzielte 30 Punkte sowie acht Rebounds und sechs Assists. Gleichzeitig leistete er sich mehrere Fehler, die verhinderten, dass sein Team die Partie früher entschied.