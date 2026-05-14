Auch Montag müssen 700 Kinder ins Homeschooling

Die Bibliothek brannte komplett aus, alles wurde zerstört! Mit einem Bild der Verwüstung muss derzeit das Halleiner Gymnasium leben. In der Nacht auf Montag wurde das Feuer entfacht, die Polizei geht von Brandstiftung aus, sicherte einige Spuren eines möglichen Täters und rechnet damit, dass dieser aus dem Umfeld der Maturanten sein könnte.