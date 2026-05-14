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Schule bleibt gesperrt

Auch Montag müssen 700 Kinder ins Homeschooling

Salzburg
14.05.2026 11:30
Die Bibliothek wurde komplett zerstört. Die Kids müssen daheim lernen.
Die Bibliothek wurde komplett zerstört. Die Kids müssen daheim lernen.(Bild: Krone KREATIV/FF Hallein/Tschematschar, zVg, Krone KREATIV)
Porträt von Jakob Hilzensauer
Von Jakob Hilzensauer

Nach dem am Bundesgymnasium Hallein gelegten Brand bleibt die Schule noch länger geschlossen. Der Direktor, Johannes Bitzinger, informierte am Mittwoch die Eltern über das verlängerte Homeschooling ...

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Die Bibliothek brannte komplett aus, alles wurde zerstört! Mit einem Bild der Verwüstung muss derzeit das Halleiner Gymnasium leben. In der Nacht auf Montag wurde das Feuer entfacht, die Polizei geht von Brandstiftung aus, sicherte einige Spuren eines möglichen Täters und rechnet damit, dass dieser aus dem Umfeld der Maturanten sein könnte. 

Matura fand statt
Indes hatten 700 Schüler am Montag schulfrei. Die Maturanten durften ins Gebäude und ihre unversehrten Zentralabschlussprüfungen absolvieren. Dienstag und Mittwoch waren die 700 restlichen Schüler im Homeschooling. 

Eigentlich hoffte Direktor Johannes Bitzinger, die Schule am Montag wieder für alle Schüler öffnen zu können. Damit wird's vorerst nichts! Denn wie der Direktor am Mittwoch informierte, warte man noch auf Gutachten und die Reinigungsarbeiten würden andauern. 

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Für die Eltern heißt das: Montag weiterhin Homeschooling der Kids zu Hause. Ob die Schule darüber hinaus noch gesperrt bleibt, entscheidet sich am Montag.  

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