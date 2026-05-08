Das gilt bei gestrichenen Flügen wegen Kerosin

Anders sieht es allerdings aus, wenn ein Flug wegen Treibstoffmangels nicht abhebt: Ein solcher Mangel kann ein außergewöhnlicher Umstand sein und damit Fluggesellschaften von Ausgleichszahlungen befreien. Aufgrund des Iran-Kriegs sind derzeit die Öltransporte durch die Straße von Hormuz blockiert, die Preise für den Flugtreibstoff Kerosin schnellten in die Höhe. Die Lufthansa und andere Airlines wie die skandinavische SAS sagten deswegen bereits Flüge ab.