Kokain-Hotspot mit Gift versorgt: Bande in Haft!

Die Innsbrucker Anklagebehörde geht davon aus, dass sich der 44-Jährige als führendes Mitglied an den lukrativen Geschäften der Bande beteiligt hat. Die von ihm geleitete kriminelle Vereinigung soll zumindest acht Millionen Euro erwirtschaftet haben, wobei die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind. Weitere Chats werden laufend ausgewertet. Sollte sich nachweisen lassen, dass Fariborz R. übergroße Mengen an illegalen Substanzen in Verkehr gesetzt und dabei eine mehrköpfige Bande befehligt hat, muss er mit einer Anklage nach § 28a Absatz 5 Suchtmittelgesetz (SMG) rechnen. Strafdrohung: zehn bis 20 Jahre oder lebenslange Haft.