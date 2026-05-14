Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stimmen Sie ab!

Zweites ESC-Halbfinale: Wer ist Ihr Favorit?

Forum
14.05.2026 11:05
Monroe ist für Frankreich bereits fix im Finale, ebenso LOOK MUM NO COMPUTER für Großbritannien ...
Monroe ist für Frankreich bereits fix im Finale, ebenso LOOK MUM NO COMPUTER für Großbritannien und Cosmó für Österreich.(Bild: AFP/TOBIAS SCHWARZ)
Porträt von Simone Rannicher
Von Simone Rannicher

Am Donnerstag geht der Eurovision Song Contest mit dem Semifinale in die zweite Runde. 15 Länder treten um den Einzug ins Finale ein. Doch welcher Act hat dieses Jahr die besten Chancen auf den Sieg? Welche Favoriten haben die „Krone“-Leser? Stimmen Sie ab!

0 Kommentare

Die Fans warten bereits gespannt auf die Auftritte der nächsten Kandidaten. An diesem Donnerstag wird sich entscheiden, welche zehn der 15 Länder um den begehrten Pokal beim Finale am 16. Mai kämpfen dürfen. Frankreich, Großbritannien und Österreich treten außer Konkurrenz auf und sind bereits fix am Samstag dabei.

2. Semifinale am 14. Mai 2026

1. Bulgarien: DARA – Bangaranga
2. Aserbaidschan: JIVA – Just Go
3. Rumänien: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
4. Luxemburg: Eva Marija – Mother Nature
5. Tschechien: Daniel Zizka – CROSSROADS
Frankreich: Monroe – Regarde!
6. Armenien: SIMÓN – Paloma Rumba
7. Schweiz: Veronica Fusaro – Alice
8. Zypern: Antigoni – JALLA
Österreich: Cosmó – Tanzschein
9. Lettland: Atvara – Ēnā
10. Dänemark: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem
11. Australien: Delta Goodrem – Eclipse
12. Ukraine: LELÉKA – Ridnym
Großbritannien: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei
13. Albanien: Alis – Nân
14. Malta: AIDAN – Bella
15. Norwegen: JONAS LOVV – YA YA YA

Den Buchmachern zufolge stehen aus dem zweiten Halbfinale insbesondere für Dänemark die Chancen auf einen Sieg gut. Auch Australien und Frankreich dürften realistische Chancen auf eine Top-Platzierung im Finale haben. Aber überschneidet sich diese Meinung mit der unserer „Krone“-Leser? Stimmen Sie für Ihren Favoriten ab!

Im unten stehenden Video sehen Sie einen Zusammenschnitt der Acts aus dem zweiten Halbfinale.

Ihre Meinung ist gefragt!
Welcher Act hat dieses Jahr die besten Chancen auf einen Sieg? Für welche Länder wird der ESC Ihrer Meinung nach heute bereits zu Ende gehen? Welcher Kandidat ist Ihr persönlicher Favorit? Sagen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Forum
14.05.2026 11:05
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
10 Finalisten, Israel-Störer & singende Swarovski!
139.746 mal gelesen
Victoria Swarovski begeisterte im „Guckloch“-Kleid und überraschte mit ihrem Gesangstalent. Am ...
Wien
Mann als lebende Fackel! Einsatz vor Stephansdom
118.360 mal gelesen
Fünf Polizeiautos sowie fünf Autos der Berufsrettung standen im Einsatz.
Ski Nordisch
„Liebe Freunde“: Rätsel um Skisprung-Ikone Innauer
105.172 mal gelesen
Toni Innauer zieht sich aus den sozialen Medien zurück.
Innenpolitik
Abgabe soll auch für inländische Pakete gelten
1488 mal kommentiert
Die Bundesregierung hat jetzt den Gesetzesentwurf für die geplante Paketabgabe vorgelegt ...
Wirtschaft
Schock-Aussage lässt heimische Zulieferer zittern
952 mal kommentiert
VW und andere kämpfen mit dem Umstieg auf E-Mobilität und dem schwächelnden Absatz, viele ...
Innenpolitik
Ein neuer, schwerer Sündenfall der Regierung
837 mal kommentiert
Der Poker um den neuen Generaldirektor soll bereits entschieden sein – aber nicht im ...
Mehr Forum
Diskutieren Sie mit!
Sinkende Umsätze: Was fehlt unserer Autoindustrie?
Diskutieren Sie mit!
Was würden Sie beim ORF ändern?
Frage des Tages
ESC: Machen die Moderatoren einen guten Job?
Diskutieren Sie mit!
Übernehmen Väter endlich mehr Care-Arbeit?
Stimmen Sie ab!
Erstes ESC-Halbfinale: Wer ist Ihr Favorit?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf