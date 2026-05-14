Zweites ESC-Halbfinale: Wer ist Ihr Favorit?

Am Donnerstag geht der Eurovision Song Contest mit dem Semifinale in die zweite Runde. 15 Länder treten um den Einzug ins Finale ein. Doch welcher Act hat dieses Jahr die besten Chancen auf den Sieg? Welche Favoriten haben die „Krone“-Leser? Stimmen Sie ab!
Die Fans warten bereits gespannt auf die Auftritte der nächsten Kandidaten. An diesem Donnerstag wird sich entscheiden, welche zehn der 15 Länder um den begehrten Pokal beim Finale am 16. Mai kämpfen dürfen. Frankreich, Großbritannien und Österreich treten außer Konkurrenz auf und sind bereits fix am Samstag dabei.
1. Bulgarien: DARA – Bangaranga
2. Aserbaidschan: JIVA – Just Go
3. Rumänien: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
4. Luxemburg: Eva Marija – Mother Nature
5. Tschechien: Daniel Zizka – CROSSROADS
Frankreich: Monroe – Regarde!
6. Armenien: SIMÓN – Paloma Rumba
7. Schweiz: Veronica Fusaro – Alice
8. Zypern: Antigoni – JALLA
Österreich: Cosmó – Tanzschein
9. Lettland: Atvara – Ēnā
10. Dänemark: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem
11. Australien: Delta Goodrem – Eclipse
12. Ukraine: LELÉKA – Ridnym
Großbritannien: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei
13. Albanien: Alis – Nân
14. Malta: AIDAN – Bella
15. Norwegen: JONAS LOVV – YA YA YA
Den Buchmachern zufolge stehen aus dem zweiten Halbfinale insbesondere für Dänemark die Chancen auf einen Sieg gut. Auch Australien und Frankreich dürften realistische Chancen auf eine Top-Platzierung im Finale haben. Aber überschneidet sich diese Meinung mit der unserer „Krone“-Leser? Stimmen Sie für Ihren Favoriten ab!
Im unten stehenden Video sehen Sie einen Zusammenschnitt der Acts aus dem zweiten Halbfinale.
Ihre Meinung ist gefragt!
Welcher Act hat dieses Jahr die besten Chancen auf einen Sieg? Für welche Länder wird der ESC Ihrer Meinung nach heute bereits zu Ende gehen? Welcher Kandidat ist Ihr persönlicher Favorit? Sagen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!
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