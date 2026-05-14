Gewitter im Anmarsch: So wird das Wochenende

Nach dem eher frischen Start in die zweite Maihälfte zeigt sich das Wetter in ganz Österreich kommendes Wochenende weiterhin wechselhaft. Neben sonnigen Abschnitten ziehen vor allem nachmittags immer wieder Wolken, Regenschauer und einzelne Gewitter durch.
Am Donnerstag sorgt ein Mix aus Sonne und Quellwolken besonders im Bergland für lokale Schauer. Im Osten bleibt es dagegen teils sonnig und warm. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 24 Grad.
Der Freitag bringt erneut wechselhaftes Frühlingswetter. Vor allem entlang der Alpen und im Süden bilden sich am Nachmittag Regenschauer und vereinzelte Gewitter. Im Nordosten zeigt sich häufiger die Sonne. Dazu werden bis zu 25 Grad erreicht.
Auch am Wochenende bleibt es unbeständig. Der Samstag startet vielerorts noch sonnig, später nimmt die Schauer- und Gewitterneigung vor allem im Osten aber wieder zu. Die Temperaturen klettern auf höchstens elf Grad.
Der Sonntag verläuft insgesamt wolkiger, besonders im Westen und Süden muss immer wieder mit Regen gerechnet werden. Der Wind weht mäßig bis stark. Bis zum Nachmittag können bis zu 15 Grad erreicht werden.
Bis einschließlich Montag bleibt die Wetterlage weiter wechselhaft. Zwischendurch zeigt sich zwar immer wieder die Sonne, ganz stabil setzt sich das Frühlingswetter aber noch nicht durch. Die Temperaturen bleiben mit meist 17 bis 24 Grad dennoch angenehm mild.
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