Im Supermarkt eingeschlafen: Einbrecher gefasst

Kurioser Einsatz in Wien-Landstraße: Ein 22-jähriger Mann ist Mittwochfrüh in einen Supermarkt eingebrochen und dort schließlich eingeschlafen. Mitarbeiter entdeckten den Verdächtigen im Geschäft und alarmierten sofort die Polizei.
Laut Polizei hatte der Mann die Schiebetür der Filiale aufgedrückt, sich anschließend ein alkoholisches Getränk gegönnt und sich danach im Supermarkt schlafen gelegt. Die alarmierten Beamten nahmen den 22-Jährigen noch vor Ort fest.
Weiterer Einbruch
Außerdem konnte dem Verdächtigen auch ein weiterer Einbruch vor drei Tagen zugeordnet werden. Die Taten sollen zudem von einer Überwachungskamera aufgezeichnet worden sein. Die Ermittlungen laufen.
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