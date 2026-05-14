WM-Finale: Shakira, Madonna, BTS bei Halbzeitshow

Mit der Show sollen laut FIFA-Angaben auch bis zu 100 Millionen Dollar für weltweite Bildungs- und Fußballprojekte gesammelt werden. „Es wird gesungen, es wird getanzt, es gibt Musik, und es ist die Chance zu zeigen, wie großartig all die verschiedenen Menschen sind“, erklärte Martin der Figur Elmo aus der Kinderserie „Sesamstraße“ in einem Video auf die Frage, was eine Halbzeitshow ist.