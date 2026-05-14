Fußball-Österreich trauert: Alfred Tatar ist tot

Als Trainer erarbeitete Tatar sich den Ruf des Philosophen, später brillierte er als ungewöhnlicher, letztlich kultiger Analytiker bei Sky. YouTube und Social Media sind voll mit Bonmots von Tatar. Seine Wortspenden waren vieles, aber nicht durchschnittlich. Als studierter Biologe und Mathematiker brachte er immer wieder besondere Noten in seine Vermessungen des Fußballs – etwa auch im Sportkrone-Podcast, der vor einigen Jahren auf der Hohen Warte aufgezeichnet wurde.