Lettland-Koalition am Ende: Regierungschefin geht

Dies sei keine leichte, aber die richtige Entscheidung in dieser Situation, sagte die 50-Jährige auf einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Riga. Die linksgerichteten Progressiven hatten zuvor Silina wegen eines politischen Streits über Drohnenvorfälle an der Grenze zu Russland das Vertrauen entzogen und Staatspräsident Edgars Rinkevics aufgefordert, Konsultationen zur Bildung einer neuen Regierung aufzunehmen.