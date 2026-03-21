Junge Frauen: Keine Periode durch zu viel Sport

Dem Körper fehlt zunehmend Energie

Eine Amenorrhö im Zusammenhang mit intensiver sportlicher Aktivität (sportassoziierte Amenorrhö) tritt besonders häufig bei jungen Frauen mit hohem Trainingsumfang auf – und dies nicht nur im Leistungs-, sondern auch zunehmend im ambitionierten Freizeitsport. Ursache ist meist ein dauerhaftes Missverhältnis zwischen Energieaufnahme und Energieverbrauch. Der Körper spart dann an Funktionen, die er in dieser Situation nicht als lebensnotwendig einstuft. Dazu gehört auch der Menstruationszyklus.