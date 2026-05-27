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Alarm bei Luftwaffe

Russischer Jet über Finnland sorgt für Aufregung

Ausland
27.05.2026 17:54
Spannung an der Grenze: Die finnische Luftwaffe zeigt sich alarmiert wegen einer möglichen ...
Spannung an der Grenze: Die finnische Luftwaffe zeigt sich alarmiert wegen einer möglichen Luftraumverletzung der Russen.(Bild: AP/Teemu Salonen)
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Von krone.at

Ein mutmaßlicher Zwischenfall über dem Finnischen Meerbusen sorgt in Finnland für Alarmstimmung. Ein russisches Militärflugzeug soll nach Angaben des finnischen Verteidigungsministeriums den finnischen Luftraum verletzt haben. Die Behörden reagierten sofort und leiteten Ermittlungen ein.

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Laut Verteidigungsminister Antti Häkkänen wurde unmittelbar nach dem Vorfall eine Untersuchung gestartet. Das russische Flugzeug könnte demnach im Bereich vor der Halbinsel Porkkala zwischen Finnland und Estland in den finnischen Luftraum geraten sein.

Mögliches Ausweichmanöver wegen Gewitters
Nach bisherigen Informationen könnte der Flieger einem Gewitter ausgewichen sein. Ob es tatsächlich zu einer Luftraumverletzung kam und wie lange sich das Flugzeug im betroffenen Gebiet aufgehalten haben soll, war zunächst unklar.

Die finnische Luftwaffe reagierte nach Angaben des Ministeriums mit einem Einsatzflug. Die weitere Untersuchung des Vorfalls übernimmt nun die Grenzschutzbehörde.

Bereits mehrere Zwischenfälle seit Beginn des Ukraine-Kriegs
In den vergangenen Monaten hatte es im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine bereits mehrere Vorfälle im finnischen Luftraum gegeben. Dabei waren fehlgeleitete ukrainische Drohnen nach Finnland eingedrungen oder auf finnischem Boden abgestürzt.

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