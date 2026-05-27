„Pedo Hunter“-Gruppe bestreitet Mordversuch

Mehrmals „auf Jagd“ gewesen

Bereits Mitte August plante der 24-Jährige, dies erstmals zu tun – doch da erschien das Opfer nicht. Am 27. Oktober 2024 war die Gruppe zu fünft, als sie einen Mann mittleren Alters verprügelte. Vier Tage später folgte die nächste „Jagd“ in Lend, die beinahe tödlich endete. Die Videos der Blutszenen wurden in den „Pedo Hunter“-Chats mit bis zu 130 Mitgliedern geteilt und wohlwollend kommentiert – mit Worten wie „geil“.